FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Rally des Dax-Kandidaten Sartorius hat sich sich am Dienstag mit einem weiteren Rekordhoch fortgesetzt. Die neue Bestmarke liegt nun bei 550,60 Euro, nachdem die Vorzugsaktie des Pharma- und Laborzulieferers erst in der vergangenen Woche auf einen Rekordstand geklettert war. Zuletzt dann stieg der Kurs um 1,3 Prozent auf 548,80 Euro. Allein in diesem Jahr legte die Aktie knapp 60 Prozent zu. 2020 war sie bereits um rund 80 Prozent und 2019 um fast 75 Prozent gestiegen.

Auslöser für die Kursgewinne in den vergangenen Wochen waren die Anfang Juli erhöhten Jahresziele. Nachdem die seit Jahren anhaltende und durch Corona angeheizte Rally in den Monaten davor etwas ins Stocken geraten war, ist sie jetzt wieder in vollem Gange. Seitdem erklomm die im MDax notierte Vorzugsaktie ein Rekordhoch nach dem anderen. Das Unternehmen gilt als ein heißer Kandidat für den Dax-Aufstieg im September, wenn dieser von 30 auf 40 Werte erweitert wird./zb/ck/mis