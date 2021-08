Frankfurt am Main (ots) - Rasch nach dem übereilten Abzug der Nato-Truppen übernehmen die Taliban große Gebiete und stehen nun kurz davor die Regierung vollständig zu übernehmen. Die Weltgemeinschaft schaut zu, wie die Arbeit der letzten 20 Jahre innerhalb Tage zunichte gemacht wird.Es sind wieder einmal die Afghanen, die unmittelbar davor stehen ein barbarisches Regime wie von 1996 bis 2001 mit Gewalt und Rechtlosigkeit zu ertragen. Ob die Taliban die Grundrechte der Menschen, insbesondere Frauenrechte, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und Rechte der Minderheiten diesmal garantieren werden, ist mehr als fragwürdig.Wir als Zentralrat der afghanischen Hindus und Sikhs verurteilen die unrechtmäßige und gewaltsame Übernahme der Macht in Afghanistan und die Vernichtung der funktionierenden Organe und Institutionen durch Taliban aufs Schärfste.Als religiöse Minderheiten der Hindus und Sikhs sind wir sehr besorgt über die aktuelle Situation. Es sind immer noch zahlreiche Glaubensgenossen im Land, deren Leib und Leben bedroht ist. Wir befürchten, dass nach dem Machtwechsel und Übernahme der Regierung durch Taliban eine systematische Diskriminierung und Vertreibung der religiösen Minderheiten beginnen wird. Des Weiteren sind wir hilflos, wie wir unsere hinterlassenen Glaubensstätten als religiöses und kulturelles Erbe schützen können.Die mörderischen Attentate der Islamisten im Juli 2018 in Jalalabad mit damals 19 Opfer und im März 2020 in einem Sikh-Tempel mit 25 Opfer sind Paradebeispiele, welchen Wert das Leben der Minderheiten für Taliban darstellen.Wir appellieren an die Bundesregierung und Europäische Union bei der Evakuierung der bedrohten Menschen aus dem Land auch religiöse Minderheiten der Hindus und Sikhs zu berücksichtigen. Diese hauchdünne Minderheit ist aufgrund ihres Glaubens mehr gefährdet als jede andere Schicht in Afghanistan und sollte umgehend in Sicherheit gebracht werden.Pressekontakt:Zentralrat der Afghanischen Hindus und Sikhs e.V.Rajesh Vermanirajesh.vermani@googlemail.comTel: 01715852382Original-Content von: Zentralrat afghanischer Hindus und Sikhs e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122073/4996444