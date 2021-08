NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordserie an den Aktienmärkten in den USA hat sich am Dienstag nicht fortgesetzt. Überraschend schwache Zahlen aus dem wichtigen Einzelhandel und die steigenden Corona-Infektionszahlen drückten im frühen Handel auf die Kurse. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der am Vortag in den letzten Handelsminuten ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte, verlor 0,74 Prozent auf 35 362 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 , der zum Wochenbeginn ebenfalls ein Rekordhoch erklommen hatte, gab um 0,54 Prozent auf 4456 Zähler nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,70 Prozent auf 15 039 Punkte abwärts. Er ist vom seinem Höchststand von Anfang August noch etwas entfernt./bek/he

