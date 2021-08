Mainz (ots) -Unglücklich vereint: Wie fremd sind sich Ost und West? Diese Frage ist am Donnerstag, 19. August 2021, um 23.05 Uhr Thema bei "Für & Wider - Die ZDF-Wahlduelle".Gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West - das bleibt das Ziel. Doch auch mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung empfinden sich viele Menschen in Ostdeutschland noch immer als Menschen zweiter Klasse. Trotz wirtschaftlichen Aufschwungs fühlen sie sich abgehängt und mit ihren Problemen nicht richtig wahrgenommen.Auch im Bundestagswahlkampf ist der Blick auf den Osten stark vom Westen geprägt. Viele Ostdeutsche stehen der Demokratie und der von Westdeutschen geprägten Bundesregierung deshalb mit Skepsis gegenüber. Ein Land - und dennoch ist man sich oft noch fremd. Wie kann die innere Einheit weiter vorangebracht werden? Was muss passieren, damit Skepsis nicht in Ressentiments und Wut umschlägt? Welche Partei hat Rezepte, die den Menschen tatsächlich helfen, statt sie zu spalten? Welche Zukunftsperspektiven können sie bieten?Im ZDF-Wahlduell "Für & Wider" werben Katja Kipping, bis vor Kurzem Parteivorsitzende Die Linke, und Tino Chrupalla, Spitzenkandidat der AfD, für die Rezepte ihrer Parteien. An ihrer Seite diskutieren Menschen, die das Thema aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beurteilen. Die einen meinen "Wir sind uns immer noch fremd", die anderen finden "Wir sind uns schon sehr viel nähergekommen und müssen dafür weiter etwas tun".Sie alle stellen sich den Fragen des Moderationsduos Dunja Hayali und Andreas Wunn.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/fuerundwiderPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/fuer-wider/Die Wahlduelle zur Bundestagswahl in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/fuer-und-wider-die-zdf-wahlduellePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4996544