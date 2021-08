FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,01 Prozent auf 176,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,48 Prozent. Auch an den übrigen europäischen Anleihemärkten hielten sich die Kursbewegungen im frühen Handel in engen Grenzen.

Anleiheexperten der Commerzbank sprachen von einem "sehr dünnen Datenkalender". Es ist somit im Handelsverlauf nicht mit stärkeren Impulse durch Konjunkturdaten zu rechnen.

Am Vorabend lieferte US-Notenbankpräsident Jerome Powell keine neuen Erkenntnisse zur künftigen Geldpolitik und konnte den Finanzmärkten ebenfalls keine Impulse liefern. Neue Hinweise auf den Zeitpunkt für den Ausstieg der US-Notenbank Fed aus der extrem lockeren Geldpolitik erhoffen sich Anleger jetzt vom Protokoll der vergangenen Zinssitzung der Fed, das am Abend veröffentlicht wird./jkr/jha/