Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angesichts der zwischenzeitlichen Verunsicherung der Marktteilnehmer, sind die Erwartungen, dass die FED bald die Unterstützung für die Märkte zurückfahren wird, zunächst in den Hintergrund getreten, so die Analysten der Helaba.Dennoch bleibe das Thema präsent, da es innerhalb der FED diskutiert werde. Darauf mache heute Abend das FOMC-Sitzungsprotokoll aufmerksam. Am Nachmittag richte sich in den USA der Blick auf die Baubeginne und -genehmigungen. Die Vorgaben seien unterschiedlich. ...

