Köln (ots) - Zahlreiche YouTuber*innen begrüßen fünf Tage lang hochkarätige Gäste aus TV, Politik, Wissenschaft und KulturNach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr geht das innovative Live-Event "YouTopia - Gemeinsam für die Umwelt" in die zweite Runde. Ab dem 1. September lenken namenhafte Creator*innen die maximale Aufmerksamkeit auf Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Mit dabei sind: YouTopia-Erfinder Jacob Beautemps, Rewi, Knossi, Kayla Shyx, Jana Klar, Alicia Joe, Survival Mattin, Marius Angeschrien, Marvin Wildhage, GNU, Twenty4Tim, HeyMoritz und viele mehr!Die Creator*innen leben fünf Tage lang gemeinsam unter einer riesigen Kuppel in Köln und streamen dabei non-stop live, wie z.B. auf www.youtube.com/breakinglab! Sie gestalten ein abwechslungsreiches Programm und laden mehr als 70 weitere Influencer*innen und prominente Gäste ein. Mit dabei sind u.a. Karl Lauterbach, Cem Özdemir, Tim Bendzko, Frank Thelen, Dorothee Bär, Aminata Touré und Olivia Jones.Auch Günther Jauch hat sich als Gast angekündigt und wird mit einer YouTopia-Quizshow das vielfältige Programm aus Challenges, Umweltexperimenten und Science Talks um ein echtes Entertainment-Highlight bereichern.YouTopia verfolgt wieder ein ehrgeiziges Charity-Ziel: Diesmal sammeln die Bewohner*innen der Kuppel gemeinsam mit ihren Communities so viele Spenden wie möglich für die Organisation everwave, die mit Spezialbooten (Plastik-)Müll aus Gewässern entfernt und recycelt.YouTopia-Erfinder und Science-Creator Jacob Beautemps: "Wir sind bei YouTopia keine Klimahelden, sondern Menschen, die erste wichtige Schritte in die richtige Richtung machen und ich hoffe, dass viele diese Schritte mit uns gemeinsam gehen. Denn am Ende, wenn sich alle Menschen auf den Weg machen, dann sind das 7,77 Milliarden Schritte und wenn ein paar Leute nicht mitgehen wollen, dann macht man halt zwei Schritte und es sind immer noch so viele!"Christian Meinberger, Chief Digital Officer LEONINE Studios und als Geschäftsführer von i&u TV verantwortlich für den Digitalbereich und damit für Formate wie YouTopia ergänzt: "Jung, intelligent und visionär - das ist YouTopia. Ein innovatives Live-Event, das dem Zeitgeist entspricht und wichtige Themen und Fragestellungen beleuchtet, die für uns alle bedeutend sind und uns alle etwas angehen - dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen und ein nachhaltigeres Miteinander zu gestalten.""YouTopia - Gemeinsam für die Umwelt" ist eine Produktion von i&u TV, einem Unternehmen der LEONINE Studios, mit YouTube als Sponsoring Partner. Alle Inhalte der Sendung werden von einer preisgekrönten Wissenschaftsredaktion erarbeitet und unterliegen hohen journalistischen Standards.Unterstützt wird das Live-Ereignis von weiteren ausgewählten Sponsoren, bei denen nachhaltiges Handeln ein wichtiges Unternehmensziel darstellt und die das Charity-Ereignis in dieser Größe und Form mit ermöglichen. Vodafone, Toyota, OBI, eBay Kleinanzeigen, Bayer, CLARK, H&M und ArianeGroup werden die YouTopia-Bewohner*innen zu unterhaltsamen Challenges herausfordern und YouTopia mit verschiedenen Aktionen und Spenden unterstützen. Die zweite Staffel von "YouTopia - Gemeinsam für die Umwelt" wird gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW.Einen ersten Ausblick auf Staffel 2 verspricht der Rückblick auf die Highlights von "YouTopia - Gemeinsam für die Umwelt" (https://youtu.be/NPsS6BIZGN0) aus dem vergangenen Jahr. Weitere Informationen zu YouTopia 2021 auch auf www.youtopia.charity oder im aktuellen Breaking Lab-Video (https://youtu.be/BpdQPLEN05k).Im aktuellen Creator-Podcast "Meine YouTube-Story" (https://meineyoutubestory.podigee.io/) erzählt Jacob Beautemps unter anderem was sein Antrieb hinter YouTopia ist.