BMW-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

Laut Analyse von www.godmode-trader.de legte die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) nach ihrem Tief vom März 2020 bei 35,59 Euro bis Anfang März 2021 bis an den Aufwärtstrend seit März 2015 zu und erreichte ein Hoch bei 96,39 und näherte sich somit dem Widerstand bei 97,50 Euro an. Die seit Juli anhaltende Abwärtsbewegung führte den Aktienkurs in die Nähe des Unterstützungsbereiches bei 78,30 bis 77,06 Euro. Hält die Unterstützung im Bereich des EMA bei derzeit 77,06 Euro, dann könnte ein Kursanstieg auf 96,39 bis 97,50 Euro eintreten. Unterhalb der Zone von 73,78 bis 72,40 Euro wird sich das Chartbild allerdings eintrüben.

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Unterstützung bei 77,06 Euro halten wird und die BMW-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder die Marke von 85 Euro erreichen wird, wo sie zuletzt am 2.8.21 notierte, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.Call-Optionsschein mit Basispreis bei 80 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 80 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV36D96, wurde beim BMW-Aktienkurs von 79,60 Euro mit 0,30 - 0,31 Euro quotiert.

Gelingt der BMW-Aktie in spätestens einem Monat der Sprung auf 85 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,60 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 75,473 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 75,473 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR66KH9, wurde beim BMW-Aktienkurs von 79,60 Euro mit 0,42 - 0,43 Euro taxiert.

Legt die BMW-Aktie auf 85 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 0,95 Euro (+121 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 62,6027 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 62,6027 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF3YZA6, wurde beim BMW-Aktienkurs von 79,60 Euro mit 1,72 - 1,73 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 85 Euro wird sich der innere Wert des 4,6-fach gehebelten Turbo-Calls auf 2,23 Euro (+29 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de