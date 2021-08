OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Steuerzins-Urteil:

"Die hohen Steuerzinsen von sechs Prozent sind verfassungswidrig, urteilt das Bundesverfassungsgericht. Überrascht das? Nein. Vielmehr war das Urteil längst überfällig. Schließlich stammt der Zinssatz noch aus dem Jahr 1961 und wurde seither vom Gesetzgeber nicht geändert. Auch nicht in der seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase. Mit der Realität am Kapitalmarkt hat der Zins also schon lange nichts mehr zu tun. Denn wo bitte schön lässt sich gegenwärtig noch mit einer sicheren Anlage ein Zins von sechs Prozent im Jahr erwirtschaften?"