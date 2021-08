DJ Evonik investiert in zwei chinesische Fonds

FRANKFURT (Dow Jones)--Evonik investiert in die zwei chinesischen Fonds GRC SinoGreen Fund V und Richland VC Fund III. Die beiden Fonds konzentrieren sich auf fortschrittliche Werkstoffe, High-End-Produktionsanlagen, digitale Transformation und grüne Technologien, wie der deutsche Konzern mitteilte. Sie sollen die Aktivitäten von Evonik in der Region stärken und Zugang zu attraktiven Technologien und Geschäftsmöglichkeiten bieten. Über die Höhe der Investition haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

China sei einer der am schnellsten wachsenden Innovationsführer der Welt und damit ein attraktiver Markt für Venture Capital. Der chinesische Risikokapitalfonds GRC investiert in materialorientierte grüne Technologieunternehmen in China. Der GRC SinoGreen Fund V will sich auf die Bereiche Kreislaufwirtschaft, synthetische Biologie, 3D-Druck, Batteriematerialien und Kohlenstoffmaterialien konzentrieren. Die Investition schließt sich an die Beteiligung von Evonik am dritten Fonds von GRC (GRC SinoGreen Fund III) im Jahr 2015 an.

Der Investitionsschwerpunkt von Richland Capital liegt auf der Wertschöpfungskette von Materialien, Ausrüstung und Daten und zielt auf strategische Branchen wie Pansemiconductor, E-Mobility, Digital Manufacturing, 5G und alternative Energien.

August 19, 2021 02:16 ET (06:16 GMT)

