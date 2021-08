Die kürzlich selbst an die Börse gegangene Handelsplattform hat die Anleger gestern mit den neuen Zahlen leicht erschreckt. Im offiziellen Handel (+ 6,7 %) war noch auf eine positive Überraschung spekuliert worden, nachbörslich ging es aber rückwärts (- 4,8 %). "Saisonaler Gegenwind" werde im Q3 für weniger neue Kunden sorgen. Im Zusammenhang mit dem Börsengang stehend, kündigte ROBINHOOD eine Belastung in Höhe von 1,0 Mrd. $ an, was aber liquiditätsschonend in eigenen Aktien abgewickelt wird. Das erste Quartal mit Börsennotierung brachte 502 Mio. $ Verlust, wegen hoher IPO-Kosten ist das kaum mit 23 Mio. $ Gewinn vor einem Jahr vergleichbar. Der Umsatz wurde auf 564 Mio. $ mehr als verdoppelt (4 Mio. $ über Konsens), bei Verdopplung der monatlich aktiven Userzahl auf 21,3 Millionen. Diese Eckdaten werden an der Börse zurzeit enorm hoch mit 39 Mrd. $ bewertet.



