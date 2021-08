Schon wieder: BASF-Aktie erneut auf der Watchlist! >>> PULLBACK-SETUP

Nach dem Bounce vom 20er-EMA könnte eine neue Kursrallye bei BASF (BAS) starten. Details zum Long Setup im AlphatraderChat bei ratgeberGELD.at

Symbol: BAS ISIN: DE000BASF111

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Das Wertpapier steht nach einem volatilen Halbjahresverlauf wieder am Ausgangspunkt. Wolfgang hatte den Lesern des Alphatrader Chat am Montag vergangener Woche bereits ein Setup mit der BASF-Aktie vorgestellt, das zwischenzeitlich ein Plus von rund 2.9 erzielte. Am gestrigen Mittwoch touchierte der Kurs kurzfristig den 20er-EMA, der auf dem alten Ausbruchsniveau liegt und drehte dann wieder nordwärts.

Chart vom 18.08.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 68.04 EUR

Meine Meinung zu BAS:

Meinung: Aus fundamentaler Sicht sprechen die weltweite Konjunkturerholung nach dem schwierigen Jahr 2020 und die Dividendeenrendite (2022E bei knapp 5 Prozent) für das Wertpapier des Ludwigshafener Chemiekonzerns.

Setup:

Mögliches Setup: Wir erwarten, dass sich der Bounce fortsetzt und würden dies als Bestätigung eines Kaufsignals betrachten. Der alte Widerstand würde dann zur Unterstützungszone. Das Kursziel ermitteln wir mit der Measured-Move-Methode. Weitere Infos zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BAS.

Veröffentlichungsdatum: 19.08.2021

