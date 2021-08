DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)-Für den Bund-Future geht es am Donnerstag im Verlauf etwa nach oben. Dabei profitiert er von der leicht gestiegenen Risikoaversion in Folge der Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus in Asien. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 12 Ticks auf 177,10 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 177,16 Prozent und das Tagestief bei 176,98 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.480 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 135,38 Prozent.

Die Bullen nutzen am Morgen die Chance, den Bund-Future über die Marke von 177 zu handeln. Die vergangenen Handelstage in Augenschein genommen, hat sich für die Charttechniker der DZ Bank mittlerweile eine U-Formation herausgebildet. Basierend auf dieser Formation sollte das Anleihebarometer im Tagesverlauf fester handeln, damit sollte der nachhaltige Sprung über die 177er-Marke endgültig gelingen. Der Anstieg dürfte allerdings spätestens bei 177,61 Prozent, dem Hoch vom 5. August, zu Ende sein. Die Ausprägungen der Indikatoren seien zu schwach, um einen stärkeren Anstieg des Bund-Future zu signalisieren.

