Rostock (ots) - Mit AIDA geht es im Winter 2021/2022 zu Traumzielen in der Karibik, dem Orient, den Kanaren oder im Mittelmeer. Und das Beste daran: Ganz viel Sonne und der Flug sind im AIDA Pauschalangebot bereits enthalten.Rund um die Kanaren sind drei AIDA Schiffe auf Sonnenkurs. Neben AIDAblu und AIDAmar wird AIDAcosma, das neueste Schiff der AIDA Flotte, in seiner Premierensaison auf siebentägigen Kreuzfahrten rund um die Kanarische Inselwelt unterwegs sein. AIDAcosma bietet den Gästen spannende Erlebnisse mit den von AIDAnova bekannten Features wie dem Beach Club, dem Theatrium mit seiner 360°-Bühne, dem TV-Studio und dem großzügigen Body & Soul Organic Spa. Kulinarisch werden die Gäste in 17 Restaurants und 17 Bars verwöhnt. Neue Highlights sind eine Boulderwand, der Fun Park mit Doppelwasserrutsche sowie das großzügige Ocean Deck am Heck, das sich über die gesamte Schiffsbreite erstreckt. Der Infinity-Pool bietet dabei herrliche Ausblicke auf das Meer. Buchbar sind die Kanaren-Kreuzfahrten mit AIDAcosma ab 749 Euro pro Person inklusive Flug*.EXPO in Dubai: Wunderwelten im ÜbermorgenlandDubai ist die Stadt der Superlative und von Oktober 2021 bis März 2022 Austragungsort der Weltausstellung EXPO. Damit auch die AIDA Gäste dieses besondere Event besuchen können, fährt AIDAnova in der gesamten Wintersaison auf siebentägigen Kreuzfahrten durch den Orient. Das Schiff verweilt gleich drei Nächte in der arabischen Metropole. So bleibt ausreichend Zeit, um das 438 Hektar große Ausstellungsgelände mit rund 190 Länderpavillons zu erkunden. Die Orient-Kreuzfahrten sind ab 999 Euro pro Person inklusive Flug* buchbar.Traumstrände in der KaribikDie Karibik ist der Inbegriff des Traumurlaubs. Türkisfarbenes Meer, puderweiche Strände, atemberaubende Natur und ewiger Sommer versprechen Erholung pur. Die Schiffe der AIDA Flotte bereisen die Karibik auf unterschiedlichen Routen. Die 14-tägige Route mit AIDAperla führt zwischen November 2021 und März 2022 beispielsweise zu den A-B-C-Inseln und den Kleinen Antillen: Tropische Regenwälder, Hafenstädte mit kolonialem Charme und einige der schönsten Tauchplätze der Welt werden besucht. Die Karibik-Kreuzfahrten mit AIDAperla sind ab 1999 Euro pro Person* inklusive Flug buchbar.Wer im Winter einige der schönsten Destinationen der Karibik ohne Fluganreise entdecken möchte, für den sind die "Winterpause"-Reisen genau das Richtige. Neu im Programm ist eine 40-tägige Reise in die Karibik mit AIDAsol ab/bis Hamburg vom 16. Oktober bis 25. November 2021 sowie zwei 43-tägige Reisen "Große Karibik Winterpause" ab/bis Hamburg mit Starttermin am 25. November 2021 und 7. Januar 2022.Mittelmeer - Kulturtrip durch Europas MittelmeermetropolenMit idyllischen Landschaften und südländischer Fröhlichkeit begeistern die Ziele im Mittelmeer zu jeder Jahreszeit seine Besucher. Aber auch die prachtvollen Bauten in Metropolen wie Rom, Florenz oder Barcelona beeindrucken. Die kulturellen Schätze lassen sich in den Wintermonaten ganz ohne die Hektik der Hochsaison erleben. AIDAstella bereist von November 2021 bis März 2022 die Perlen am Mittelmeer und AIDAblu bietet im Januar und Februar 2022 siebentägige Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer ab Palma de Mallorca an. Ab Ende Februar 2022 geht es von Civitavecchia aus zu den schönsten Metropolen Italiens. Buchbar sind die Mittelmeer-Kreuzfahrten ab 699 Euro pro Person inklusive Flug*.Mit dem "AIDA Versprechen" bietet AIDA Cruises mehr Flexibilität und Sicherheit bei der Urlaubsplanung. Großzügige Buchungsoptionen sind Teil des Angebotes, von der geringen Anzahlung bis hin zur kostenlosen Umbuchung. Das "AIDA Versprechen" ist im Reisepreis für Neubuchungen bis zum 30. September 2021 bereits enthalten und gilt für Abfahrten bis zum 31. März 2022.Alle Kreuzfahrten werden in Übereinstimmung mit den umfassenden Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen von AIDA Cruises sowie den nationalen und lokalen Gesetzen und Verordnungen zum Infektionsschutz durchgeführt. Ausführliche Informationen auf www.aida.de/sichererurlaub.Weitere Informationen zu den AIDA Winterreisen sind auf www.aida.de/wintersehen zu finden. Buchung im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de.Rostock, 19. August 2021* AIDA Pauschal Angebot, Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), inkl. An- und Abreisepaket ab/bis ausgewählten Flughäfen (ausgenommen Abfahrten ab/bis Deutschland), basierend auf AIDA VARIO Konditionen, limitiertes Kontingent. Kinder (2-15 Jahre) und Jugendliche (16-24 Jahre) im 1./2. Bett der Kabine erhalten keine Ermäßigung auf den Preis der Kreuzfahrt.