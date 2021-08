London (ots/PRNewswire) - Am 18. August veröffentlichte das Magazin Professional Wealth Management (PWM), eine Publikation der Financial Times, die fünfte Ausgabe seines Jahresberichts (http://www.cbiindex.com/): "A Guide to Global Citizenship: The 2021 CBI Index." Die Studie bewertet alle aktiven Programme für bürgerschaftliches Engagement durch Investitionen (Citizenship by Investment, CBI) in der ganzen Welt anhand von neun Säulen, die für Investoren, die sich für solche Programme bewerben wollen, als die höchsten Prioritäten gelten. Diese Säulen sind Freizügigkeit, Lebensstandard, Mindestinvestitionsaufwand, Reise- oder Aufenthaltspflicht, Zeitplan für die Einbürgerung, einfache Bearbeitung, Sorgfaltspflicht, Familie und Produktsicherheit.In der diesjährigen Ausgabe des Jahresberichts teilen sich sowohl das Commonwealth von Dominica (http://www.cbiu.gov.dm/) als auch die Föderation von St. Kitts und Nevis (https://www.ciu.gov.kn/) den ersten Platz als die Länder mit dem besten CBI-Programm. Für Dominica ist das Jahr 2021 das fünfte Jahr in Folge, in dem die Insel zum besten Angebot für eine zweite Staatsbürgerschaft gekürt wurde. Es ist jedoch das erste Mal, dass auch St. Kitts und Nevis den ersten Platz belegt.Beide Länder erhielten perfekte Noten für das Fehlen von obligatorischen Reise- oder Wohnsitzanforderungen für Antragsteller sowie für ihre einfachen Prozesse, Sorgfaltsprüfungsverfahren und familienfreundlichen Strukturen. Darüber hinaus erzielte Dominica ein perfektes Ergebnis in den Säulen Mindestinvestitionsaufwand und Produktsicherheit, während St. Kitts und Nevis zum zweiten Mal in Folge als einziges Land die Bestnote in der Säule Zeitplan für die Staatsbürgerschaft erhielt. Dies ist auf das beschleunigte Antragsverfahren des Landes zurückzuführen, das erfolgreichen Antragstellern innerhalb von 60 Tagen die Staatsbürgerschaft verleiht. In manchen Fällen kann der AAP jedoch auch nur 45 Tage dauern.Die Karibik belegte im Bericht 2021 erneut die ersten fünf Plätze, mit Grenada (https://www.cbi.gov.gd/), St. Lucia (https://www.cipsaintlucia.com/) und Antigua und Barbuda (https://cip.gov.ag/), gefolgt von Dominica und St. Kitts und Nevis. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung der fünf Länder in der Branche haben sich die CBI-Programme der Region schnell weiterentwickelt, um den veränderten Prioritäten der Investoren während der COVID-19-Pandemie gerecht zu werden. Zu diesen Änderungen gehören eine zeitlich begrenzte Senkung der Investitionsschwellen, wie sie in St. Lucia und St. Kitts und Nevis praktiziert wird, sowie die Ausweitung der Familienintegration, indem zusätzliche Familienangehörige in die Anträge aufgenommen werden können.Insgesamt gab es in der CBI-Branche im letzten Jahr mehrere Veränderungen: Neue Länder wie Ägypten traten in das Programm ein, während Zypern sein langjähriges Programm abschaffte. Die Nachfrage nach CBI-Programmen im Jahr 2021 stieg, da immer mehr Investoren außerhalb der traditionellen Märkte nach legitimen Lösungen für die durch die Pandemie verursachten Einschränkungen suchten.Yuri Bender, der Chefredakteur von PWM, kommentierte: "Sowohl Privatbanken als auch Anwaltskanzleien berichten von einem gestiegenen Interesse ihrer Kunden an neuen Staatsbürgerschaften und Pässen seit Ausbruch der Pandemie. Vermögende Anleger, so sagen Kommentatoren, begannen erst dann, die Mobilität zu schätzen, als sie aufgrund der COVID abrupt zurückgezogen wurde."Die Industrie hat sich an die Bedürfnisse dieser wachsenden Bevölkerungsgruppe angepasst: "Zu den Trends gehören die Einbeziehung von Familien, die anhaltende Betonung der Sorgfaltspflicht und die zunehmende Überwachung von Immobilienprojekten, die für Investitionen im Rahmen bestimmter CBI-Programme zur Verfügung stehen", heißt es in dem Bericht.Klicken Sie hier (https://cbiindex.com/reports/) , um den vollständigen Bericht herunterzuladen.Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/1597161/CBI_Index_Infographic.jpgPressekontakt:info@cbiindex.comwww.cbiindex.comOriginal-Content von: CBI Index, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131765/4997919