Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank finanziert gemeinsam mit der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI) den Bau eines neuen teilautomatisierten REWE-Logistikzentrums im schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 330 Mio. EUR. Bereits Anfang des Jahres hatte sie hierfür gemeinsam mit der RBI die Immobilienfinanzierung gestellt. Nun finanzieren die beiden Banken in einem zweiten Schritt die neue hocheffiziente Intralogistikanlage des Logistikzentrums mit einem Kredit in Höhe von rund 70 Mio. EUR. Die KfW IPEX-Bank übernimmt dabei 70% der Finanzierung, die RBI die verbleibenden 30%.Die Investition ist Teil einer Logistikoffensive, mit der die REWE Group durch eine zukunftsweisende Optimierung der Lagernetzstruktur eine schnellere, effizientere und qualitativ hochwertige Warenversorgung für die Kunden in REWE Märkten sicherstellt. Dies geht u.a. mit einer deutlichen Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen einher. Die Mittel für die Finanzierung stammen aus dem Energieeffizienzprogramm der KfW.Am Standort Henstedt-Ulzburg, circa 35 Kilometer nördlich von Hamburg an der BAB A7 gelegen, errichtet die REWE Group gegenwärtig das Logistikzentrum mit der Regionalverwaltung mit insgesamt 104.000 Quadratmetern Lager- und Büroflächen. Ab August 2022 sollen von dort mehr als 660 REWE-Märkte sowie knapp 100 nahkauf-Märkte in Norddeutschland mit Obst und Gemüse, gekühlten Frischwaren, Fleisch, Trockensortimenten, Tiefkühlware sowie Drogerie- und Nonfood-Artikeln versorgt werden. Mit Hilfe der nun finanzierten automatisierten Logistiksysteme können vor Ort täglich über 300.000 Handelseinheiten filialgerecht kommissioniert werden. Im neuen Logistikzentrum werden so rund 500 Mitarbeiter tätig sein. Zusammen mit den Mitarbeitern aus der Regionalverwaltung wird die Zahl bis 2025 auf rund 1.000 anwachsen.