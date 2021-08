Die US-amerikanische Aufsichtsbehörde FDA hat der expandierbaren perkutanen Impella ECP Herzpumpe von Abiomed (NASDAQ: ABMD) den Status als "Breakthrough Device" ("bahnbrechendes Gerät") erteilt. Damit wird die FDA die regulatorischen Prüfverfahren für die Impella ECP Herzpumpe, einschließlich der Design-Iterationen, der klinischen Studienprotokolle und des Premarket Approval (PMA) Antrags mit Vorrang bearbeiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210819005354/de/

Impella ECP, the world's smallest heart pump, is placed percutaneously into the heart's left ventricle, expands, and supports the heart's pumping function, providing flow greater than 3.5 L/min. (Photo: Business Wire)