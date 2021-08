München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische ergänzt ihr Produktportfolio sukzessive um ökologische Leistungen und hat ihre Allgefahrenpolice Meine-eine-Police dahingehend konsequent überarbeitet. Diese inkludiert nun nachhaltige Leistungen in den Bereichen Hausrat, Haftpflicht und Wohngebäude ohne Mehrbeitrag. Zudem bietet die aktualisierte Meine-eine-Police unter anderem innovative Leistungsgarantien sowie einen neuen und leistungsstarken Rechtschutztarif."Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie richten wir unsere Versicherungslösungen Zug um Zug ökologisch neu aus", sagt Martin Gräfer, Vorstandsvorsitzender der BA Bayerische Allgemeine Versicherung AG. "Mit der Überarbeitung unserer Meine-eine-Police haben wir einen weiteren wichtigen Schritt gemacht. Das Upgrade umfasst aber nicht nur nachhaltige Leistungen, sondern auch weitere Verbesserungen, damit sich unsere Kunden rundum sorglos versichert fühlen können. Damit schaffen wir eine komfortable Lösung insbesondere für Familien, die in Einfamilienhäusern wohnen und einen umfassenden und bestmöglichen Versicherungsservice wünschen. Um Lücken im Versicherungsschutz zu minimieren, binden wir bereits bestehende Versicherungen auch fremder Anbieter von Beginn an in den Versicherungsschutz ein."Die nachhaltigen Leistungen in den Bausteinen Hausrat, Haftpflicht und Wohngebäude umfassen im Schadenfall beispielsweise die Übernahme von Mehrkosten von bis zu 20 Prozent des Anschaffungswerts für nachhaltig produzierte Bodenbelägen, Farben, Möbel, Kleidung oder Haushaltsgeräte der höchsten Energieeffizienzklasse, die Mitversicherung von Wandladestation/Wallbox für Elektroautos im Carport oder der Garage, ehrenamtliche Tätigkeit, unentgeltliche Freiwilligenarbeit oder nebenberufliche Tätigkeit aufgrund eines ökologischen oder sozialen Engagements, artgerecht gehaltene Bienenvölker, Bienenstöcke sowie Rankhilfen für Nutzpflanzen, Kräuter, Obst- und Gemüsepflanzen.Die Bayerische bietet in ihrer neuen Meine-eine-Police auch verschiedene Garantien wie die Best-Leistungs-Garantie. Diese gewährleistet den leistungsstärksten Schutz von allen Produkten der Bayerischen in den Bereichen Haftpflicht, Hausrat, Glas und Wohngebäude.Mit der Innovationsgarantie bzw. dem Bedingungs-Update profitieren Kunden automatisch von allen künftigen Leistungsverbesserungen. Zudem sorgt die Besitzstandsgarantie für Hausrat und Haftpflicht dafür, dass alle Leistungsvorteile aus dem vorherigen Vertrag für den Kunden erhalten bleiben.Ein weiteres Highlight des Bündelprodukts ist der neue Rechtsschutztarif. Dieser umfasst neben einer unbegrenzten Deckungssumme auch eine persönliche Rechtsberatung zu einem Rechtsproblem nach drei schadenfreien Jahren und optional einen erweiterten Strafrechtschutz.Die "Meine-eine-Police" der Bayerischen kam erstmalig 2016 auf den Markt und bündelt bis zu sieben Komposit-Bausteine in nur einem Vertrag. Drei feste Bausteine sind die Privat-Haftpflicht-, Hausrat- und Glas-Versicherung, die Kunden teilweise noch ergänzen können. Zum Beispiel mit der Tierhalter-Haftpflicht für Hundehalter oder Reiter. Auf Wunsch hinzuwählbar sind zudem Versicherungen für Wohngebäude, Unfall und Rechtsschutz sowie der Endlich-Mobil-Baustein, mit dem gerade Familien mit jugendlichen Kindern einen enormen Vorteil genießen, wenn diese erstmalig ein eigenes Auto versichern wollen.Eine weitere Besonderheit: Bereits bestehende Versicherungen auch fremder Anbieter werden von Beginn an in den Versicherungsschutz eingebunden und mindern die Prämie der Meine-eine-Police. Damit sind auch Lücken im Versicherungsschutz der Fremdverträge nahezu ausgeschlossen, denn es gilt immer der umfassende Schutz der Meine-eine-Police.Komfortabel für Kunden und Berater: Veränderte oder neue Risiken müssen nur einmal pro Jahr angezeigt werden, sind aber sofort mitversichert. Schafft sich ein Kunde beispielsweise unterjährig ein Haustier an, muss er dies erst im Rahmen des jährlichen Risikochecks der Bayerischen melden.Außerdem arbeitet die Meine-eine-Police in den Bausteinen Hausrat, Glas, Haftpflicht und Wohngebäude nach dem Prinzip der Allgefahren-Deckung. Das heißt: Was in den Bedingungen nicht ausdrücklich anders geregelt ist, ist grundsätzlich mitversichert. Bei der Allgefahrendeckung dreht sich die Beweislast im Schadenfall zum Vorteil des Kunden um.Kunden haben zudem die Möglichkeit, ihre Prämien zu senken, indem sie beispielsweise eine für das gesamte Jahr und alle Vertragsbestandteile (ohne Rechtsschutz) gültige Selbstbeteiligung vereinbaren. Dies gewährleistet einen umfassenden Versicherungsschutz gepaart mit günstigen Prämien - und hat selbstverständlich keinen Einfluss auf Schadenserviceleistungen der Bayerischen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeJulia Rieger, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/4997993