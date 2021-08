Underwriting-Unterstützung durch künstliche Intelligenz, Blockchain-basierten Zugang zu Echtzeitdaten und erweiterte Automatisierungen beschleunigen Verkauf, Zeichnung und Betreuung von Spezialversicherungen

Mosaic Insurance und DXC Technology (NYSE: DXC) haben heute den erfolgreichen Start einer innovativen neuen Versicherungs-Technologieplattform bekannt gegeben, die den Verkauf, die Zeichnung und die Verwaltung von Spezialversicherungen beschleunigt. In Verbindung mit der Expertise und der Technologie von DXC im Bereich der Geschäftsprozesse wird Mosaic, ein globales Spezialversicherungsunternehmen der nächsten Generation, das Underwriting optimieren, Transaktionen vereinfachen, Schadensfälle bearbeiten und Risiken schneller evaluieren. Zudem rationalisiert Mosaic den gesamten Prozess und ermöglicht einen Datenzugriff in Echtzeit.

Die neue Plattform basiert auf mehreren Technologiediensten von DXC: DXC Assure for Commercial and Specialty, Outsourcing von Geschäftsprozessen, Anwendungen, Analysen und Entwicklung, Cloud und Sicherheit. Die Einführung des Modells bedeutet einen wichtigen Schritt für die weltweite Versicherungsbranche, da es Best Practices bei der Versicherungsabwicklung mit modernsten Technologien kombiniert.

"Da eine zukunftssichere Technologie für das Mosaic-Modell unverzichtbar ist, wird durch unsere Kooperation mit DXC die erste Insurtech-Betriebsplattform ihrer Art bereitgestellt. Dies verschafft uns einen enormen Vorsprung", so Mitch Blaser, Mitbegründer und Co-CEO von Mosaic. "Ein weiterer Vorteil dieser offenen Plattform besteht darin, dass sie die neueste Technologie nutzt, die sehr modular ist. Dadurch lassen sich problemlos neue Lösungen auf dem Markt hinzufügen oder Änderungen vornehmen. Unterm Strich werden die Entscheidungsprozesse unterstützt und die Kostenquoten gesenkt."

Die Plattform vereint das geistige Eigentum, das Know-how und die unternehmenseigenen Workflows von Mosaic mit der branchenführenden DXC-Technologie und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit von Mosaic mithilfe wegweisender Technologien, darunter Analytik und künstliche Intelligenz (KI). Die Plattform ist zu hundert Prozent Cloud-nativ und reflektiert das Bekenntnis von Mosaic zu einer offenen Architektur sowie den Data-First-Ansatz und Vision umfassender Automatisierung von Lloyd's of London. Das Herzstück von Mosaic ist das Syndikat 1609 bei Lloyd's dem weltweit führenden Versicherungsmarkt, der Spezialdienstleistungen für Unternehmen in mehr als 200 Ländern und Territorien bereitstellt.

Die neue Plattform automatisiert die Interaktionen während des gesamten Risiko-Lebenszyklus mithilfe von Technologien wie:

Algorithmen für maschinelles Lernen und zur Verarbeitung von natürlicher Sprache, die das Underwriting in den technischen Mosaic-Produktlinien verbessern, darunter Transaktionshaftung, politische Gewalt, politisches Risiko, Finanzinstitute, Berufshaftpflicht und Cybersicherheit

Blockchain-Infrastruktur (Distributed-Ledger-Technologie), die einen transparenten und sofortigen Datenaustausch über die Plattform zwischen Maklern, syndizierten Kapitalgebern, Rückversicherern und Aufsichtsbehörden ermöglicht

Datentransparenz, offene Schnittstellen, Robotik und KI, die Kosten reduzieren und Prozesse optimieren, einschließlich komplexer regulatorischer Verfahren, die für den Betrieb eines Syndikats bei Lloyd's erforderlich sind

"DXC ist erfreut, eine wichtige Rolle bei der Einführung des bahnbrechenden Ansatzes von Mosaic für Spezialversicherungen übernehmen zu dürfen", so David Swift, President, Insurance and Business Process Outsourcing, DXC Technology. "Unsere Beziehung zu Mosaic bietet DXC die einzigartige Gelegenheit, das Potenzial unserer Angebote für den gesamten Enterprise Technology Stack flexibel einsetzen zu können und zu zeigen, wie wir innovativen Unternehmen helfen, auf dem Markt erfolgreich zu sein."

Die von DXC bereitgestellte Plattform von Mosaic wird eine Pionierrolle bei der Nutzung der von DXC entwickelten und mit Lloyd's integrierten APIs (Application Programming Interfaces) einnehmen, die den Datenaustausch zwischen Systemen zur Schadenbearbeitung ermöglichen und die Einreichungen von mehreren Maklerpartnern empfangen. Die Architektur erschafft ein digitales Ökosystem, das Kunden einen schnelleren Versicherungsschutz und zügigere Schadenregulierungen bietet.

"Unser zum Patent angemeldetes Insurtech-Betriebsmodell behebt die wichtigsten Schwachstellen des heutigen Marktes", kommentiert Krishnan Ethirajan, COO bei Mosaic. "Die Plattform unterstützt eine nahtlose Interaktion mit Maklerpartnern zur elektronischen Platzierung, Algorithmen für die Risikoselektion, Triagierung, Preisgestaltung und Schadenregulierung in unseren hochspezialisierten Produktllinien."

Mosaic wurde im Februar 2021 gegründet und verbindet Lloyd's Syndicate 1609 mit einer hundertprozentigen Kapitalverwaltungsgesellschaft und Underwriting-Büros auf den Bermudas, in Großbritannien, den USA und Asien.

