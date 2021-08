Ultivue hat die Ernennung von zwei unabhängigen Vorstandsmitgliedern, Fenel Eloi und Mary Pat Lancelotta, bekannt gegeben. Fenel Eloi und Mary Pat Lancelotta sollen dabei helfen, die Marktstellung des Unternehmens als führender Anbieter von Lösungen für die Präzisionsmedizin zu stärken, indem sie die Entdeckung und Validierung von Gewebebiomarkern beschleunigen.

Fenel Eloi ist eine erfahrene Führungskraft in der Life-Science-Branche und leitete die Transformation von kleinen und mittleren Unternehmen in große, weltweit operierende Konzerne. Von 2005 bis 2018 war Eloi als CFO und später als COO bei Cell Signaling Technology tätig, einem Unternehmen mit Spezialisierung auf Bioreagenzien, wo er eine führende Rolle bei der Umwandlung des Unternehmens in einen globalen Konzern übernahm. Derzeit ist er Mitglied des Board of Directors und Vorsitzender des Prüfungsausschusses von 908 Devices, Inc. (Nasdaq: MASS), einem Pionier im Bereich der mobilen und stationären Massenspektrometer für chemische und biomolekulare Analysen. Ferner ist er Mitglied des Board of Directors von MitoTherapeutix, einem privaten Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Wirkstoffentwicklung.

"Ich freue mich sehr auf meine Arbeit bei Ultivue und die Aufgabe, seine Aktivitäten für die nächste Wachstumsphase zu skalieren. Dies ist ein spannender Moment für Spatial Biology. Für Ultivue bietet sich nun die große Chance, schnell zu wachsen und so die Forschungsanstrengungen ihrer Kunden für wirksamere Krebsbehandlungen und die Lebensqualität der Patienten positiv zu beeinflussen", so Eloi Fenel.

Mary Pat Lancelotta ist zurzeit Vice President Corporate Marketing and Communications bei Adaptive Biotechnologies (Nasdaq: ADPT), einem Pionierunternehmen und Marktführer in der Immunmedizin. Die erfahrene Strategin der Gesundheitsbranche hat eine Leidenschaft für Präzisionsmedizin und verfügt über mehr als 20 Jahre Praxis in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Strategie. Vor ihrem Wechsel zu Adaptive leitete Mary Pat den Bereich Unternehmens- und Produktmarketing bei Foundation Medicine, einem Unternehmen mit Schwerpunkt auf molekularen Informationen. In einer früheren Funktion leitete sie strategische Initiativen und die strategische Planung bei Quest Diagnostics. Mary Pat hat einen MBA mit Auszeichnung an der Columbia Business School sowie einen BS in Biochemie am Boston College erworben. Außerdem ist sie Mitglied des Board of Directors bei Molecular Match, einem Unternehmen für klinische Entscheidungshilfen, sowie bei der TargetCancer Foundation.

"Ich freue mich über meine Ernennung für den Vorstand von Ultivue und auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam und den anderen Vorstandsmitgliedern, um das Wachstum des Unternehmens zu fördern insbesondere auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz zur Unterstützung von Bildanalysen", erklärt Mary Pat Lancelotta. "Mit Blick auf die Zukunft stellt die Kooperation mit großen Pharmaunternehmen, CROs und universitären medizinischen Zentren eine bedeutende Chance für Ultivue dar, den Nutzen von Spatial Biology für das Leben der Patienten zu erweitern."

"Ultivue befindet sich in einer wichtigen Phase", so Jacques Corriveau, President und CEO. "Die Kombination aus den Fähigkeiten von Mary Pat, innovative kommerzielle Strategien für einen globalen Markt umzusetzen, und der Erfahrung von Fenel, die technologische Fortschritte innerhalb unseres Partnernetzwerks ermöglicht, wird unseren Kunden helfen, vielversprechende neue Therapien auf den Markt zu bringen und die Anstrengungen im Bereich personalisierter Krebsbehandlung zu unterstützen."

Über Ultivue

Ultivue, Inc. stellt Forschern und Wissenschaftlern Multiplex-Biomarker-Assays für die Gewebephänotypisierung und digitale Pathologie bereit. Die proprietäre InSituPlex-Technologie erlaubt erweiterte die Erforschung und Untersuchung von Gewebeproben auf dem Gebiet der Präzisionsmedizin. Weitere Informationen sind verfügbar unter ultivue.com.

ie Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210819005815/de/

Contacts:

Ultivue

Richard C. Malabre

Chief Financial Officer

+1 617.710.1341

Richard.Malabre@Ultivue.com