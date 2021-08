Wichtige Punkte Der jüngste Testflug von Virgin Galactic ist ein wichtiger Meilenstein. Der Tourismus könnte nur der Anfang für dieses Unternehmen sein. Der Aktienkurs von Virgin Galactic (WKN: A2PTTF) befindet sich in einem absoluten Sturzflug (ca. 37 %), seit das Unternehmen seinen Gründer Sir Richard Branson am 11. Juli ins All geschickt hat. Wer hätte gedacht, dass gute Nachrichten so schlecht sein können? Während die hohe Bewertung eine legitime Sorge ist, machen die solide Nachfrage nach Weltraumtourismus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...