LONDON (dpa-AFX) - Die britischen Einzelhändler haben im Juli überraschend einen Rückschlag hinnehmen müssen. Im Monatsvergleich gingen die Umsätze um 2,5 Prozent zurück, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einen leichten Zuwachs um 0,2 Prozent gerechnet.

Außerdem war die Umsatzentwicklung im Juni nicht so stark wie bisher bekannt. Das Statistikamt revidierte die Daten nach unten. Demnach habe es im Monatsvergleich nur einen Zuwachs um 0,2 Prozent gegeben, nachdem zuvor ein Anstieg um 0,5 Prozent gemeldet worden war.

Ein Grund für die schwache Entwicklung im Juli waren die Umsätze der Lebensmittelhändler. Diese gingen im Monatsvergleich zurück, nachdem sie im Juni noch deutlich gestiegen waren.

Im Juli waren viele Supermarktregale in Großbritannien leer geblieben, weil zahlreiche Menschen als Kontakte von Corona-Infizierten in eine Pflichtquarantäne geschickt wurde. Es fehlten daher viele Arbeitskräfte in der Wirtschaft./jkr/mis