Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während an den Aktienmärkten sowohl das sich abzeichnenden Tapering als auch die Sorgen wegen der Lieferketten etc. Belastungsfaktoren darstellen, ist der Einfluss am Rentenmarkt ambivalent, so die Analysten der Helaba.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe sich gut behauptet gezeigt, was angesichts des dicken Minus an den Börsen aber nicht allzu positiv zu werten sei. Die Erwartung nachlassender Unterstützung seitens der FED und die soliden US-Konjunkturdaten hätten ihren Teil zu der mäßigen Kursentwicklung beigetragen. Derweil sei die AFT mit den OAT- und OATiEUR-Auktionen erfolgreich gewesen und die Überzeichnungsquoten seien ansehnlich gewesen. ...

