Hamburg (www.anleihencheck.de) - Während die langfristigen Renditen der US- und der deutschen Staatsanleihen in den vergangenen Tagen wie festgenagelt erscheinen, sieht es an den Finanzmärkten insgesamt recht turbulent aus, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Letzteres könne mit der Kurzformel "risk off" gut erfasst werden. Auslöser für den Einbruch an den Aktienmärkten und den deutlichen Rückgängen der Rohstoffpreise sei das vorgestern (18.08.) veröffentlichte Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung gewesen. Demnach spreche sich eine Mehrheit dafür aus, mit der Reduktion der Anleiheankäufe bereits in diesem Jahr zu beginnen. In Stein gemeißelt sei diese Entscheidung noch nicht, denn hier spiele die weitere Entwicklung am Arbeitsmarkt und die sich rasch ausbreitende Delta-Variante eine wichtige Rolle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...