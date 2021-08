Die Neuausrichtung der LLOYD FONDS AG trägt eindrucksvoll Früchte. Unter der Ägide von CEO Achim Plate wurde die Hamburger Gesellschaft zum innovativen Finanzhaus umgebaut, was sich schneller auszahlt als erwartet: Im ersten Halbjahr gelang ein Gewinnsprung beim Nachsteuerergebnis um 7,6 Mio. Euro auf 3,7 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse konnten auf 18,2 Mio. Euro annähernd verdreifacht werden. Mitverantwortlich für das positive Abschneiden: das starke Wachstum beim verwalteten Vermögen: Bis Jahresende wird ein Anstieg der Assets under Management (AuM) von rund 45% auf 2,4 Mrd. Euro erwartet. Der im vergangenen Jahr noch negative Cashflow soll in 2021 auf 14 bis 16 Mio. Euro springen. Analystenkursziele im Bereich von 14 Euro scheinen auf Sicht von zwölf Monaten durchaus realistisch.



