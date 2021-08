DJ Das ist kein Auftrag für 08/15 - sondern für den "OfficeFreund" - Auftragsbearbeitung als wichtiger Geschäftsprozess - mit der Allround Bürosoftware "OfficeFreund"

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts012/20.08.2021/09:40) - Auftragsbearbeitung sollte eine Schlüsselfunktion in jedem Unternehmen sein. Nur gut abgewickelte Aufträge ermöglichen Gewinn und Fortbestand des Unternehmens. Noch immer sind die Abläufe bei der Auftragsabwicklung aber meist nicht digitalisiert und damit auch nicht optimiert. Nur eine im laufenden Betrieb integrierte Softwarelösung für eine 100% Auftragsbearbeitung verringert die Bearbeitungszeit und gleichzeitig die Reklamationen. Eine hocheffektive Bürosoftware holt sich zur Erledigung von Aufträgen, Informationen, Daten und Fakten aus den unterschiedlichsten Quellen. Kundendaten, Stammdaten, Produktkataloge, Konditionsvereinbarungen, Lager, etc.

OfficeFreund geht aber in seiner Software noch einige Schritte weiter, denn als Allround-Bürosoftware, wird nach dem Auftrag auch der Versand, Lieferschein, Rechnungslegung und das Mahnwesen automatisiert zu jedem Auftrag abgewickelt. Damit ist die Software eine der wenigen am Markt, die alle Geschäftsbereiche jederzeit zu 100% abbilden, bearbeiten und erledigen kann. Das spart Zeit und Manpower, weil nicht mehr jeder Vorgang neu aufgerufen und erstellt werden muss, sondern automatisch weitergeführt wird. OfficeFreund einfach testen und die 100% Allround-Bürosoftware-Zukunft erleben https://www.officefreund.de .

Flexibilität und Einfachheit der Ausführung - das zeichnet die OfficeFreund-Auftragsbearbeitung aus!

Es gibt eine Schnellsuche in der Auftragsbearbeitung, um Kunden direkt aus dem Auftragsfenster zu finden. Diese Schnellsuche ermöglicht auch, mit Freitexten und Artikelkombinationen direkt aus der Auftragstabelle zu suchen. Dabei werden kleine Fehler bei der Namen- oder Keywordsuche vom System verziehen und zudem kann man auch mit Kommatrennung gleichzeitig in mehreren Feldern suchen. Die Suche und Auswahl von Bestellart, Versandart, Zahlungsweise, Vorgangsdatum, Fußtext etc. all diese Dinge sind schnell und einfach erledigt.

Auf einen Vorgang Bezug nehmen - direkt in der Auftragsbearbeitung!

Die Bezugnahme auf Vorgänge und die Zuordnung zur Vorgangshistorie ist in der Auftragsverarbeitung gegeben. Auch der Bezug auf mehrere Lieferscheine sowie das Erstellen einer Sammelrechnung ist möglich und es kann auch aus mehreren Teil-Rechnungen eine Schlussrechnung erstellt werden.

Separater Ausweis der Lohnleistungen für Handwerk- und Dienstleistungen

Der separate Ausweis der Lohnleistungen kann nach §35 a Abs. 2 S. 2 EStG erfolgen, oder als durchlaufender Posten dargestellt werden. In jeder Positionszeile kann eine Position als nicht skontierbar oder nicht rabattierbar angemerkt werden. So können auch jederzeit mehrere prozentuale und wertmäßige Abzüge bzw. Zuschläge vor dem Rechnungsbetrag eingefügt werden. Die betragsmäßigen Abzüge/Zuschläge kann man als Abzug/Zuschlag bzw. als Porto-/Service-/ Logistikkosten auszeichnen.

Individuelles Zahlungsziel, Skonto und Zusätze festlegen!

Einstellung von fixen oder individuellen Zahlungszielen, Festlegung des Skontos, etc. sind kein Problem mit der OfficeFreund-Allround-Bürosoftware. Tägliche Änderungen sind einfach machbar und werden im gesamten System vermerkt. Auftrag buchen bzw. stornieren. Das direkte Buchen oder das Aufheben einer Buchung. Storno mit und ohne Artikel-Rückbuchung alles ist mit Officefreund sehr einfach möglich und wird sofort und automatisch ins Kassenbuch übernommen. Zudem sind alle Vorgänge in OfficeFreund rechtssicher für Deutschland, Österreich und Schweiz.

Download des Gratis-1-Jahres-Testpaketes der Bürosoftware gibt es unter: https://www.officefreund.de

(Ende)

Aussender: Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Arnold Spatz Tel.: +49 89 41856786 E-Mail: info@officefreund.de Website: www.officefreund.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210820012 ]

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2021 03:41 ET (07:41 GMT)