WIESBADEN (ots) - Montag, 23.08.2021(Nr. 396) Geburten, Januar bis Mai 2021(Nr. 397) Produktionswert und Unternehmensgewinne in der Forstwirtschaft, Jahr 2019 (Waldgesamtrechnung)Dienstag, 24.08.2021(Nr. 398) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 2. Quartal 2021(Nr. 399) Maastricht-Defizitquote (Einnahmen und Ausgaben des Staates), 1. Halbjahr 2021(Nr. 400) Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, Jahr 2020(Nr. 34) Importe und Exporte von Klimaanlagen, 2010-2020Mittwoch, 25.08.2021(Nr. 401) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), Juli 2021(Nr. 402) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Juni 2020(Nr. 403) Erbschaft- und Schenkungsteuer, Jahr 2020Donnerstag, 26.08.2021(Nr. 404) Kaufwerte für Bauland, Jahr 2020Freitag, 27.08.2021(Nr. 405) Außenhandelspreise, Juli 2021(Nr. 406) Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft, Juli 2021 (experimenteller Frühindikator)(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html