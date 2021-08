Stuttgart (ots) - Der Vorsitzende der baden-württembergischen AfD-Landtagsfraktion Bernd Gögel empört sich angesichts der sehr raschen Aufnahme von Afghanen in Deutschland: "Ohne Konsultation der Parlamente werden aktuell bereits Tausende Menschen in Deutschland und Baden-Württemberg aufgenommen. Das ist ein demokratiepolitischer Skandal. Dass tatsächlichen Ortskräften der Bundeswehr und ihren Kernfamilien geholfen werden muss, ist dabei unstrittig. Wegen immenser kultureller und sprachlicher Überschneidungen ist eine Unterbringung der Ortskräfte - hier durchaus mit anfänglicher deutscher Unterstützung - und darüber hinaus weiterer politischer Flüchtlinge aber in den unmittelbaren Nachbarländern Afghanistans zu realisieren. Klar ist für die AfD-Fraktion weiterhin, dass die Ortskraft der Gegenwart nicht zur neuen 'Fachkraft' werden und es niemals ein neues 2015 geben darf", stellt Gögel unmissverständlich klar.



Pressekontakt:



AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg

Dr. Thomas Hartung; Pressesprecher

Konrad-Adenauer-Straße 3

70173 Stuttgart

thomas.hartung@afd.landtag-bw.de



Original-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127902/4998931

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de