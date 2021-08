Mainz (ots) -Samstag, 28. August 2021, 21.00 UhrErstausstrahlungMainz (ots) - Der 3satFestspielsommer präsentiert "Swan Lakes", das Tanzprojekt von Eric Gauthier und seiner Company aus dem Theaterhaus Stuttgart. Hierfür hat Eric Gauthier internationale Star-Choreografen gebeten, ihre Version von Tschaikowskis "Schwanensee" für die Theaterhaus-Company zu kreieren. Entstanden ist ein gemischtes Programm mit drei jeweils 20-minütigen Uraufführungen von Marco Goecke, Hofesh Shechter und Cayetano Soto. 3sat zeigt "Swan Lakes - Gauthier Dance" am Samstag, 28. August 2021, um 21.00 Uhr in Erstausstrahlung.Auf dieses Projekt hat Eric Gauthier schon seit mehreren Spielzeiten hingearbeitet und es sollte eigentlich 2020 auf die Bühne gebracht werden. Coronabedingt fand die Premiere am 24. Juni dieses Jahres in Stuttgart statt und eröffnete damit auch das Gauthier Dance Summertime Programme. An diesem Termin startete auch Choreograph Hofesh Shechter als Artist-in-Residence der Theaterhaus-Company.Im Anschluss, um 22.10 Uhr, ist mit "Clowns" (Erstausstrahlung) eine Tanzperformance von Shechter und seiner Kompanie von 2018 in 3sat zu sehen. Im bildgewaltigen Rivoli Ballroom in Südlondon, einem original erhaltenen Ballsaal aus den 1950er-Jahren, produzierten sie die Performance. Zehn Tänzerinnen und Tänzer aus acht Ländern setzen das Werk um. Das Stück fußt auf der von Hofesh Shechter selbst komponierten Musik.Weiter geht es im 3satFestspielsommer am Sonntag, 29. August 2021, um 11.20 Uhr beim "Hannover Klassik Open Air 2021" mit der Operngala der NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Ivan Repušic; es singt die US-amerikanische Sopranistin Nadine Sierra und Tenor Stephen Costello. Thaddeus Strassbergers Inszenierung von Giacomo Puccinis Oper "Turandot" aus dem Steinbruch St. Margarethen im österreichischen Burgenland zeigt 3sat am Samstag, 4. September 2021, um 20.15 Uhr ebenfalls in Erstausstrahlung.Der 3satFestspielsommer ist vom 12. Juni bis zum 25. September 2021 im TV-Programm von 3sat zu sehen. Weitere Konzerte, Opern sowie Tanz, Theater und Literatur sind in der 3satMediathek unter 3sat.de/wirlebenkultur abrufbar und auf den 3sat-Social-Media-Kanälen mit dem Hashtag wirlebenkultur zu finden.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und https://presseportal.zdf.de/presse/3satfestspielsommerWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4998984