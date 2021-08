Am Ende eines jeden Jahresviertels muss Carl Icahn seine Investitionen offenlegen - so auch für das abgelaufene zweite Quartal 2021.Großinvestor Carl Icahn nahm zum zweiten Quartal 2021 ein paar Anpassungen in seinem Depot vor. Dabei kam es zu ein paar wenigen Veränderungen bei den Top 10 seiner Beteiligungen.Das 13F-Formular, das jeder Investor in den USA ausfüllen muss, der mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...