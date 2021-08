Im News-Fokus!: Zündet jetzt die Relay Medical Kursrakete?

Anzeige / Werbung

Relay Medical (WKN: A2JQR0) kann mit dem am Freitag nach der Schlussglocke veröffentlichten Vertrag eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass man nun eine ungeahnte Breite bei der Anwendung der Fionet-Schnelltestplattform gewinnen kann, indem man in der Lage ist, diese faktisch in jeden Haushalt zu bringen, und zwar nicht nur für Covid-19, sondern auch für viele andere medizinische Tests!

Fionet, das von einem Joint Venture von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp. entwickelt wurde, ist in der Lage, alle Arten medizinischer Schnelltests automatisch auszuwerten und zu katalogisieren. Derzeit ist das System im Einsatz bei der Covid-19-Erkennung und bei Malaria-Tests in der Demokratischen Republik Congo.

Völlig unvorbereitet traf der weltweite Ausbruch des Covid-19-Virus einen speziellen, milliardenschweren Wirtschaftszweig, die Kreuzfahrtbranche, besonders hart und brachte diesen komplett zum Erliegen. Der Höchststand der Carnival-Aktie, dem Kreuzfahrtschiff-"Zampano", lag bei über 72 Dollar. - Durch Corona mussten aber alle 101 Schiffe von Carnival vorerst im Hafen bleiben, was einen Absturz der Aktie auf 8 Dollar verursachte. Aber nun ist Licht am Ende des Tunnels für die pandemiegeplagten Manager des Unternehmens, um für jetzt, aber auch für de Zukunft, gerüstet zu sein!

Durch die zuletzt bekannt gegebene Zertifizierung vom führenden Gesundheitssoftware-Anbieter für Kreuzfahrtschiffe, Tritan Software Corp., eröffnet sich für Relay ein gigantischer Markt und für Carnival eine ergreifenswerte Chance, um das Boot schneller aus der Covid-Misere zu schippern, um schließlich wieder im alten Glanz erstrahlen zu können:

RELAY CERTIFIED BY TRITAN SOFTWARE; A HEALTH MANAGEMENT PLATFORM FOR GLOBAL MEDICAL OPERATIONS INCLUDING THE MARITIME INDUSTRY

Die Gesundheits-Softwareplattform "SeaCare®" von Tritan Software Corp. wird von 95 % aller bestehenden Kreuzfahrtgesellschaften verwendet. Was nun am Freitag nach Börsenschluss veröffentlicht wurde, verleiht der Technologie eine ungeheure Breitenwirkung und offenbart die Vielfältigkeit von Fionet:

RELAY MEDICAL & FIO PARTNER WITH US HOME TESTING LEADER TO BRING PLATFORM NATIONWIDE FOR MULTI-PURPOSE TESTING AND COVID-19

Die Fionet Rapid Response Group (Joint Venture von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp.) schließt eine Vereinbarung mit dem in Kalifornien ansässigen Marktführer für Heimtests ab, um eine verbraucherfreundliche, schnelle, private und sichere Technologieplattform für Heimtests auf dem US-Markt bereitzustellen.

Die Plattform wird mehr als 50 von der FDA zugelassene Heimtests umfassen, darunter COVID-19, Diabetes und einige Krebsarten. Das aktuelle Testpanel wurde von führenden US-amerikanischen medizinischen Experten entwickelt und von erstklassigen CLIA-zertifizierten Laborpartnern mit umfassender Erfahrung im Bereich Infektionskrankheiten validiert.

Die Unternehmen werden gemeinsam die neue Smartphone-basierte, KI-gestützte Echtzeit-Diagnosetestplattform von FRR für den Heim- und Geschäftskundenmarkt entwickeln und vermarkten. Die neue Plattform ist eine Erweiterung der Fionet-Technologie des Unternehmens, die derzeit weltweit für COVID-19, Malaria und andere Infektionskrankheiten eingesetzt wird.

Der Partner von Fionet ist der am längsten laufende landesweite Screening-Service für zu Hause in den Vereinigten Staaten und Pionier der ersten medizinischen Plattform, die Tests und Behandlungen aus der Ferne in allen 50 Bundesstaaten anbietet, einschließlich Testoptionen für Ernährung, Diabetes, Vitaminmangel, Fruchtbarkeit, Geschlechtskrankheiten und zuletzt auch COVID-19.

Wir haben unsere technologisch starke Plattform auf Home- und Business-Testing für Verbraucher ausgeweitet und arbeiten mit bestehenden und leistungsstarken Vertriebskanälen wie unserem neuen US-Partner zusammen. Die Zukunft liegt im Heimtesten; es erhöht nicht nur die Zugänglichkeit durch den reduzierten Preis und den Komfort, es bietet auch Privatsphäre und reduziert die Übertragung, wenn das Screening zu Hause statt an öffentlichen Orten stattfindet. DR. MICHAEL GREENBERG, CEO VON FRR. "

NEWS-FAZIT:

Wie in der News ausgeführt ist der Partner (der vermutlich aus wettbewerbstechnischen Gründen nicht namentlich genannt wird) von FRR "the longest-running nationwide at-home screening service in the United States" - "der am längsten laufende landesweite Screening-Service für zu Hause in den Vereinigten Staaten" und Pionier der ersten medizinischen Plattform, die Tests und Behandlungen aus der Ferne in allen 50 Bundesstaaten anbietet.

Gibt man diese "Formulierung" in Google ein, so stößt man auf das FDA-zertifizierte Unternehmen myLAB Box aus Los Angeles, das wohl mit großem Erfolg Dutzende medizinische Heimtests USA-weit anbietet. Vom kombinierten Covid-/Grippetest über Nahrungsmittelunverträglichkeitstests bis hin zu HIV- oder Chlamydien-Tests (Liste der Tests).

Eines haben alle diese Tests derzeit gemeinsam: Man muss mehrere Tage auf das Ergebnis warten. Dieser Umstand sollte sich jetzt ändern können, denn die Zusammenarbeit mit FRR eröffnet, dass Tests unmittelbar nach der Durchführung ausgewertet werden können.

Damit dies funktionieren kann, soll das Smartphone als "Analysator" fungieren! Eine spezielle Software, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet, wird die Tests erfassen und katalogisieren, sodass die Ergebnisse auch online abrufbar sein werden.

Ich komme nicht umhin zu behaupten, dass dies ein genialer Schachzug von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp. bzw. FRR ist. Denn eine Smartphone-App wird Testungen, egal auf welche Erkrankungen sie abzielen, um ein vielfaches einfacher, schneller und sicherer machen. Diese Möglichkeit wird nicht nur den Absatz von myLAB Box steigern können, sondern Fionet als einen unverzichtbaren Helfer in der Branche der Schnelltests etablieren können.

Die Möglichkeit, das Handy als Analysegerät zu verwenden, um Schnelltests, egal welcher Spezifikation, zu Hause durchführen zu können, zu erfassen und zu katalogisieren, senkt verschiedene Eintrittshürden sowohl für den Patienten als auch für das Testlabor. Ich bin davon überzeugt, dass diese Vereinbarung ein großer Schritt für Relay Medical (WKN: A2JQR0)/FRR ist.

Die Anleger sollten dies ebenfalls als Signal erkennen könnten und die Aktie vermehrt zukaufen. Ein Ausbruch aus dem Seitwärtstrend ist die logische Folge. Jeder Schlusskurs über 0,24 CAD (0,16 EUR) sollte eine Rallye triggern! MEINUNG AUTOR

RELAY MEDICAL CORP.*

WKN: A2JQR0 CSE: RELA

Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Alle Produkte sind in ihrer Entwicklung serienreif oder weit fortgeschritten, sodass man mit einem zeitnahen Einsatz rechnen kann.

DER PANDEMIE HERR WERDEN MIT FIONET

Fionet wurde gemeinsam in einem Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt. Nachdem die Fionet Rapid Response Group, das Joint Venture von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp., erst kürzlich eine erste Verkaufsvereinbarung mit dem Gesundheitsministerium von Meru County und ein Pilotprogramm in texanischen Krankenhäusern bekannt gegeben hatte, veröffentlichte man kurze Zeit später, dass die weltgrößte Hilfsorganisation USAID ebenfalls Fionet zum Einsatz bringen wird.