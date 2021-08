DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. August

=== 07:30 DE/Fielmann AG, ausführliches Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Ergebnis 1H, Berlin 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 1H, Essen 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1H, Wiesbaden 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H, Saint-Quentin *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator September PROGNOSE: -0,8 Punkte zuvor: -0,3 Punkte *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 109,3 zuvor: 110,0 *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli PROGNOSE: +7,6% gg Vj zuvor: +8,3% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +8,7% gg Vj 10:00 DE/Wirtschaftsrat der CDU, Jahres-PK, Berlin 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H, Hannover *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 22. Juli 14:00 DE/Verdi, dbb Beamtenbund und Tarifunion, PK zu Forderungen in Einkommensrunde im öffentlichen Dienst der Länder, Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 350.000 zuvor: 348.000 *** 14:30 US/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +6,7% gg Vq 1. Veröff.: +6,5% gg Vq 1. Quartal: +6,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +6,0% gg Vq 1. Veröff.: +6,0% gg Vq 1. Quartal: +4,3% gg Vq 17:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Economist Roundtable zur EZB-Strategieüberprüfung (organisiert von Bundesfinanzministerium) 18:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Pk nach Treffen mit den Vorsitzenden von OECD, IWF, Weltbank, WTO und ILO, Berlin *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto *** - US/Symposium der Federal Reserve Bank of Kansas City (bis 28.8), Jackson Hole - DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 1H, Bad Vilbel - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die privaten Banken in Deutschland === Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 26. August wirksam: + Nasdaq-100 AUFNAHME: Crowdstrike Holdings HERAUSNAHME: Maxim Integrated Products ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

