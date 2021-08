EQS Group-News: Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Baloise Bank nach Vertriebsexpansion auf Erfolgskurs



26.08.2021 / 07:00



Die Baloise Bank SoBa blickt auf einen erfolgreichen operativen Geschäftsgang im ersten Halbjahr zurück. Im Depotgeschäft konnte durch den Ausbau der Anzahl Vermögensverwaltungsmandate ein starkes, strategiekonformes Wachstum erzielt werden. Jürg Ritz, CEO der Baloise Bank zeigt sich zufrieden: «Unser gemeinsames Geschäftsmodell Bank und Versicherung trägt Früchte». Semesterergebnis 2021 in Kürze Semesterergebnis mit 13.1 Mio. CHF über dem Vorjahr (+48.1%)

Stabile Ertragslage im Zinsdifferenzgeschäft dank Kreditwachstum und günstigerer Refinanzierung. Brutto-Zinserfolg steigt um 0.8%

Deutliche Wachstumsbeschleunigung im Private Banking sowohl beim Depotvolumen wie auch bei neuen Vermögensmandaten

Neues Produktangebot entlang der nationalen Vertriebsexpansion

Stärkung der kundenindividuellen Beratung verleiht dem Private Banking einen Wachstumsschub

Der Brutto-Zinserfolg steigt leicht im Vorjahresvergleich (+0.8%). Obschon keine nennenswerten Ausfälle zu verzeichnen sind, kommt aufgrund erfolgter Wertberichtigungen für nicht gefährdete Forderungen der Netto-Zinserfolg jedoch leicht unter dem Vorjahr (-1.2%) zu liegen. Diese Stabilisierung ist gutem Wachstum im Kreditgeschäft und günstiger Refinanzierung zu verdanken.

Das schweizweite Alleinstellungsmerkmal aus Bank und Versicherung unter einem Dach ermöglicht erneut ein gutes Wachstum der Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate (+17.4%) im ersten Halbjahr. "In Zusammenarbeit mit der Versicherung können wir unseren Kunden massgeschneiderte Vorsorge- und Vermögenslösungen und eine umfassende Beratung in allen Finanzangelegenheiten anbieten - das zeichnet uns aus", so Jürg Ritz weiter. Der Reingewinn konnte gegenüber dem Vorjahr um 48.1% gesteigert werden. Vor Steuern resultierte - selbst unter Bereinigung der letztjährig einmalig vorgenommenen Investitionen ins Geschäftsmodell - eine Reingewinnsteigerung um 1.2 Mio. CHF (+11.2%). Zunehmende Nationalisierung setzt sich in neuem Produktangebot fort

Die nationale Vertriebsexpansion im Rahmen der Simply Safe -Strategie schreitet voran. Als nächster Schritt dieser Nationalisierung steht die Einführung neuer Produkte im vierten Quartal an. Entlang der nationalen Expansion vereinigen die neuen Produkte die Möglichkeit in der ganzen Schweiz unbegrenzt an allen Bancomaten kostenlos Bargeld zu beziehen. Ausserdem erfährt der Kunde umfassenden Cyber-Versicherungsschutz bei der Nutzung der inbegriffenen Visa Debitkarte, was besonders im zunehmenden Online-Geschäft vorteilhaft ist. «So profitieren unsere Kundinnen und Kunden wiederum von Bank und Versicherung aus einer Hand» so Jürg Ritz abschliessend. Kontakt

