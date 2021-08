DJ Rundum abgesichert mit Managed Nextcloud Hosting von DM Solutions - Hanauer Webhoster bietet Cloud-Lösungen im Rundum-Sorglos-Paket

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hanau (pts007/26.08.2021/08:05) - Cloud-Lösungen werden im Arbeitsalltag immer wichtiger. Das hat vor allem das vergangene Jahr gezeigt, als viele Arbeitnehmer aufgrund der grassierenden Pandemie ins Homeoffice versetzt wurden. Unabhängig von Standort und Zeitpunkt Zugriff auf alle Daten haben - so sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus. Dessen ist sich auch der in Hanau ansässige Webhosting Dienstleister DM Solutions https://www.dmsolutions.de bewusst. Der Webhoster bietet seinen Kunden deshalb ab sofort die innovative Cloud-Lösung Nextcloud auch als Managed Nextcloud Hosting https://www.dmsolutions.de/managed-nextcloud-hosting.html an.

Das Besondere am Managed Nextcloud Hosting von DM Solutions - Kunden erhalten damit ein Rundum-Sorglos-Paket. DM Solutions kümmert sich dabei sowohl um die Administration und Wartung des Servers als auch um das Monitoring und die Durchführung von Backups. Auch das regelmäßige Durchführen von Updates ist im Nextcloud Managed Service mit inbegriffen.

"Mit unserem Managed Nextcloud Hosting können sich unsere Kunden ganz entspannt zurücklehnen und uns die ganze Arbeit überlassen. Mit unserem Monitoring System werden Probleme sofort erkannt, wenn sie auftreten und können dementsprechend schnell behoben werden. Schließlich nutzt auch die beste Cloud-Lösung nichts, wenn man aufgrund von Ausfällen oder sonstigen Störungen nicht auf die Daten zugreifen kann. Unser Update Service sorgt zudem dafür, dass die Cloud Software immer auf dem neuesten Stand ist. Security Fixes, Patches und ähnliche Systemupdates werden sofort nach ihrem Erscheinen eingespielt. Sicherheit wird bei uns großgeschrieben", so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von DM Solutions.

Leistungsstarkes und sicheres Webhosting von DM Solutions

DM Solutions setzt auf den Serverstandort Deutschland - und damit auch auf eine garantierte Einhaltung sämtlicher EU-DSGVO-Richtlinien. Bei den zum Einsatz kommenden Servern handelt es sich ausschließlich um die aktuellste Hardware mit einer garantierten jährlichen Serververfügbarkeit von 99,9%. Zudem nutzt DM Solutions bei sämtlichen Servern RAID1-Technologie. Alle Daten werden also auf zwei Festplatten gespeichert, sodass beim Ausfall einer Festplatte die Daten noch immer erreichbar sind.

Doch nicht nur auf der technischen Seite ist bei dem Webhoster alles im grünen Bereich. Auch in Sachen Klima- und Umweltschutz ist DM Solutions ganz vorne mit dabei. So werden sowohl Bürogebäude als auch sämtliche Server ausschließlich mit Ökostrom betrieben. Seit 2020 ist DM Solutions außerdem Partner von Eden Reforestation Projects und pflanzt für jeden verkauften Webhosting Account und jede verkaufte Domain einen Baum. Liebe zur Technik und zur Umwelt müssen sich also nicht ausschließen.

(Ende)

Aussender: DM Solutions e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 502 30 10 E-Mail: presse@dmsolutions.de Website: www.dmsolutions.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210826007 ]

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2021 02:06 ET (06:06 GMT)