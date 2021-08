Berlin - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die am frühen Donnerstagmorgen veröffentlichten Corona-Zahlen korrigiert. Die Inzidenz stieg demnach von 61,3 auf 66,0 neue Fällen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.



Zuvor hatte das RKI nur eine Sieben-Tage-Inzidenz von 33,0 gemeldet. Bei den restlichen Werten änderte sich nichts. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen beträgt demnach 12.626. Das waren 50 Prozent oder 4.226 Fälle mehr als am Donnerstagmorgen vor einer Woche, als 8.400 Neuinfektionen binnen eines Tages offiziell veröffentlicht worden waren. Insgesamt geht das Institut derzeit von rund 95.300 aktiven Corona-Fällen mit Nachweis aus - etwa 33.900 mehr als vor einer Woche.



Außerdem meldete das RKI 21 Tote binnen 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Virus. Auf den Intensivstationen wurden unterdessen am frühen Donnerstagmorgen 842 Covid-19-Patienten intensiv behandelt. Am Mittwochmittag waren es 836.

