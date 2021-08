Bonn (www.anleihencheck.de) - Die schwedischen Stimmungsindikatoren verharren auch im Juli auf sehr hohem Niveau, so die Analysten von Postbank Research.Der Index für die Wirtschaftstendenz in der Gesamtwirtschaft sei auf 122,4 Punkte geklettert und somit erneut auf den höchsten Wert in der 25-jährigen Geschichte der Datenreihe. Der Teilindex für das Verarbeitende Gewerbe sei ebenfalls auf ein Rekordhoch gesprungen. Wie schon im Juni sei allerdings das Konsumentenvertrauen weiter zurückgegangen. ...

