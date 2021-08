DJ EUREX/DAX-Future fällt im Verlauf unter 15.800 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas Verkaufsdruck ist am Donenrstag im Verlauf im DAX-Future zu beobachten. Abzuwarten bleibt, ob getreu dem Motto "buy the dip" am Vormittag wieder Käufe an den Markt kommen, oder erst die Aussagen des virtuellen Treffens der Notenbanker abgewartet wird, das am Donnerstag beginnt. Die unverändert dünnen Handelsvolumina könnten dabei für stärkere Schwankungen sorgen. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 84 auf 15.755 Punkte. Damit handelt er weiterhin in seiner jüngst ausgebildeten Handelsspanne zwischen 15.615 und 16.024 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.837 und das Tagestief bei 15.753 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.308 Kontrakte.

August 26, 2021

