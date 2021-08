Berlin (ots) - +++ Online-PK am 31. August (Dienstag) 11:30 - 12:30 Uhr +++Die extremen Wetterereignisse im Sommer 2021 rückenCO2-Emissionen und Luftverschmutzungauf die Agenda der Bevölkerung: 70 Prozent der deutschen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger halten die Emissionen des Straßenverkehrs nicht länger für akzeptabel.Georg Kapsch, CEO Kapsch TrafficCom legt dazu aktuelle Umfrage-Ergebnisse aus Deutschland und Österreich (bevölkerungsrepräsentativ) von Ende Juli 2021 vor.Zudem liefert der Verkehrsexperte Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Fellendorf (TU Graz) eine Analyse, welche Fehler derzeit dabei gemacht werden, die Verkehrswende auf die Straße zu bekommen und was die Digitalisierung tun kann.Konkrete Praxisbeispiele zeigen, welche kurzfristigen Erfolge mit digitalem Verkehrsmanagement möglich sind.Wir laden Sie zur Online-Pressekonferenz ein:Wann: Dienstag, 31. August 2021, 11:30 - 12:30 UhrWo: Online-Pressekonferenz via WebexANMELDUNG: Bitte schreiben Sie eine Email an newsroom@econ-news.de, rufen Sie an unter +49 40 822 44 284 oder registrieren Sie sich online unter: Pressekonferenz - Mobilität der Zukunft (https://kapsch.eyepinletter.com/eventview/?p=zb49a024b3b5f1d1554ffaf685b56ddea84eb75780f1986556fcd3384e36fc1d4)Die Themen- Umfrage: "Was die Menschen über den Straßenverkehr der Zukunft denken" Deutschland (N=1.000) und Österreich (N=1.000) bevölkerungsrepräsentativ- Tempo machen beim Klimaschutz mit verkehrspolitischen Lösungen- Facts & Figures / Was die Wissenschaft sagt- Ausblick: Neue Mobilitätsstrategien aus der PraxisDie Referenten- Georg Kapsch, CEO Kapsch TrafficCom- Michael Ganser, Leiter Demand Management, Kapsch TrafficCom- Univ-Prof. Dr.-Ing. Martin Fellendorf, Institut für Straßen- und Verkehrswesen, TU GrazPressekontakt:Carolin Treichl ExecutiveVice President Marketing & CommunicationsAm Europlatz 2, 1120 Wien, ÖsterreichT +43 50 811 1710carolin.treichl@kapsch.neteconNEWSnetworkCarsten HeerT +49 40 822 44 284redaktion@econ-news.deOriginal-Content von: Kapsch TrafficCom AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67102/5003213