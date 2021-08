Stockholm (www.anleihencheck.de) - Die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve in Jackson Hole vom 26. bis 28. August könnte ein Tapering, also eine Rückführung der expansiven geldpolitischen Maßnahmen, einläuten, so die Experten von Nordea Asset Management.Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management, halte das allerdings für unwahrscheinlich. Denn die Delta-Variante breite sich aus, und der Anstieg der Inflation habe die Stimmung der Verbraucher gedämpft - ein Prozess, der noch etwa einen Monat dauern könnte. Der Grund, warum der Markt so besorgt über die Drosselung der Anleihenkäufe durch die Federal Reserve sei, liege laut Galy darin, dass dies einen Teil der Gewinne infolge der quantitativen Lockerung (Quantitative Easing) zunichtemachen könnte - und das zu einer Zeit, in der viele Vermögenswerte teuer und die Verschuldung hoch sei. Das Beispiel des Taper-Tantrums im Jahr 2013 hätten viele noch frisch in Erinnerung, aber die Realität sei jetzt komplexer. Im Folgenden beleuchte Galy die möglichen Folgen für Anleger: ...

