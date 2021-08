Zürich/Berlin (ots) - Knapp 60 % des Radio- und Audiokonsums in der Schweiz finden heute im Internet statt. Die Covid-19-Pandemie hat die Nutzungszahlen der rund 600 Onlineaudio-Angebote stark angetrieben, die Umsatzentwicklung allerdings ausgebremst.Dies sind Ergebnisse aus dem «Webmedienmonitor 2021», der im Auftrag des Bundesamtes für Kommunikation BAKOM www.bakom.admin.ch von Goldmedia www.Goldmedia.com (https://www.goldmedia.com/) erstellt wurde. Die Studie zum Schweizer Onlineaudio- und Onlinevideo-Markt basiert auf einer Befragung von Webmedien-Anbietenden und -Nutzenden zwischen Mai und Juli 2021.Angebote: Wachstum gegenüber 2019 um 30 ProzentDas Angebotsspektrum ist mit insgesamt 575 Onlineaudio-Angeboten von 193 Anbietenden inhaltlich und sprachlich äusserst vielfältig. Zugenommen hat der Anteil von Online-Only-Webradios: Sie machen 39 % der Angebote aus und sind fast ebenso zahlreich wie die Online-Submarken der UKW/DAB+-Sender (40 %).Corona-Effekt: Während die Umsätze leiden, steigt die NutzungRund die Hälfte der Onlineaudio-Anbietenden berichtete von Umsatzverlusten durch die Pandemie. Lediglich 3 % erwirtschafteten 2021 Gewinne. Dagegen sind die Nutzungszahlen deutlich gestiegen. 60 % der Anbietenden gaben für 2020 höhere Abrufzahlen an.Diesen Trend bestätigt auch die Nutzungsbefragung: 48 % hören wegen der Pandemie öfter Online-Audio. Entsprechend gestiegen ist der Anteil der Online-Nutzung an der Gesamtnutzung von Radio- und Audioangeboten. Lag der Online-Anteil 2019 noch bei 54 %, sind es heute 59 %.Nutzungs-Trends: Mehr Musikstreaming und öfter im AutoAm häufigsten werden Simulcast-Angebote der klassischen Radiomarken genutzt. Die größte Reichweitensteigerung aber verzeichnen Musikstreaming-Dienste und Online-Submarken der Radiosender. Die Zahl der Podcast-Nutzenden ist dagegen gleichgeblieben.Audio und Radio im Internet werden überwiegend zu Hause konsumiert (87 % der Befragten). Deutlich zugenommen hat die Nutzung im Auto, von 38 % in 2019 auf heute 52 %.Communiqué de presse en français: www.goldmedia.com/presse (https://www.goldmedia.com/presse/)Pressekontakt:Christine Link, Christine.Link@Goldmedia.de, +49-30-246 266-0Original-Content von: Goldmedia GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100015980/100876262