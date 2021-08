Köln (ots) - Der Bottroper Mediziner und Kabarettist Ludger Stratmann ist gestern (Mittwoch, 25. August) unerwartet im Alter von 73 Jahren gestorben.WDR-Intendant Tom Buhrow würdigt den beliebten Arzt und Kabarettisten: "Ludger Stratmann ist eine Ruhrgebietsikone - mit seinem originellen Kabarett hat er uns als Gastgeber im Herzen des Reviers erfolgreich und unnachahmlich Ruhrgebietstöne nahegebracht - auch weit über die Landesgrenzen hinaus. Wir sind im WDR sehr traurig und bestürzt über seinen plötzlichen Tod, unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie."Als Mediziner hatte Stratmann über viele Jahre in Bottrop praktiziert und war seit 2002 nur noch als "Privatarzt" auf der Bühne tätig. "Stratmanns - Jupps Kneipentheater im Pott" war 15 Jahre lang im WDR Fernsehen zu sehen - ein Mix aus Talk, Kabarett, Comedy und inszenierten Szenen. 2016 zapfte Ludger Stratmann mit zahlreichen illustren Gästen als Wirt "Jupp" das letzte Bier in seinem Essener Lokal - nach rund 150 Ausgaben.Der WDR ändert am Freitag (27.8.2021) und Samstag (28.8.2021) am späten Abend aus diesem Anlass das Programm. Konkrete Sendehinweise folgen.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5003351