Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Anstieg der Erwerbstätigkeit in Kanada um 94.000 neue Stellen verfehlte die erwarteten 150.000, so die Analysten von Postbank Research.Die Anzahl der Arbeitnehmer liege aber nur noch 250.000 unter dem Vorpandemie-Niveau - diese Beschäftigten hätten zuvor nahezu ausschließlich aus dem Beherbergungs- und Gastgewerbesektor gestammt. Mit einer Quote von mehr als 65 aller Erwachsenen, die vollständig geimpft worden seien, dürften gerade diese Bereiche von den Lockerungen profitieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...