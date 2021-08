Delivery Hero im ersten Halbjahr mit fast einer Milliarden Euro Verlust

Werbung



Der international tätige Essenslieferant Delivery Hero setzt auf hohe Investitionen, um die Sparte der schnellen Supermarktlieferungen auszubauen. Dem folgen hohe Nettoverluste, bei gleichzeitig hohem Umsatzwachstum.



Wachsender Wettbewerb durch andere Lieferdienste, Investitionen in Supermarktlieferungen - diese beiden Faktoren führen zu einem Nettominus in Höhe von 918 Millionen Euro für das erste Halbjahr 2021. Delivery Hero-Chef Östberg verspricht sich von dem Ausbau schneller Supermarktlieferungen ein vielversprechendes Wachstumsfeld für das Unternehmen. Gleichzeitig will er damit anderen Lieferdiensten wie Gorillas die Stirn bieten. Der Konzern steigt mit der Marke Foodpanda in die schnelle Lieferung von Supermarktartikeln ein. Daneben belasten das Ergebnis u.a. höhere Marketingausgaben in Asien.

Der Jahresumsatz hingegen beläuft sich auf gut 2,5 Milliarden Euro. Im Vergleichszeitraum 2020 waren es noch 957 Millionen Euro. Bereits Mitte August hatte der Essenslieferant seine Umsatz-Prognose auf 6,4 bis 6,7 Milliarden für das laufende Jahr angehoben.





