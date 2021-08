DGAP-Ad-hoc: fashionette AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

fashionette AG passt Prognose für Geschäftsjahr 2021 aufgrund temporärer logistischer Herausforderungen durch den Wechsel des Logistikpartners an



26.08.2021 / 19:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE.



fashionette AG passt Prognose für Geschäftsjahr 2021 aufgrund temporärer logistischer Herausforderungen durch den Wechsel des Logistikpartners an



Düsseldorf, 26. August 2021. Der Vorstand der fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1 / WKN A2QEFA) hat heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 anzupassen. Der entscheidende Faktor sind unvorhergesehene technische und prozessuale Herausforderungen im Rahmen der Umstellung auf den neuen Logistikpartner, die sich nach Einschätzung des Vorstands erheblich auf die Leistung im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs auswirken werden. Einschließlich der Akquisition von Brandfield erwartet die fashionette AG für das Geschäftsjahr 2021 nunmehr ein Wachstum der Nettoumsatzerlöse des Konzerns um ca. +40 % bis +51 % auf ca. EUR 133 Mio. bis EUR 143 Mio. (zuvor: EUR 141 Mio. bis EUR 150 Mio.). Das bereinigte EBITDA* des Konzerns wird voraussichtlich ca. EUR 3,3 Mio. bis EUR 4,3 Mio. (zuvor: EUR 5,0 Mio. bis EUR 6,9 Mio.) erreichen. Die angepasste Prognose erfolgt unter der Annahme, dass das Auftragsvolumen, das durch die aktuellen logistischen Herausforderungen beeinträchtigt wird, bis spätestens Ende September 2021 wieder das Niveau erreicht, das vor der Umstellung bestand.

* fashionette AG defines adjusted EBITDA as EBITDA (defined as net revenue plus other operating income less cost of materials, personnel expenses and other operating expenses) adjusted for extraordinary costs, for example, costs related to the acquisition of Brandfield and share-based compensation expenses.



WICHTIGE HINWEISE

Bestimmte Aussagen in dieser Veröffentlichung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von fashionette beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen und fashionette verpflichtet sich nicht, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen.



fashionette AG

Investor Relations

Susan Hoffmeister

ir@fashionette.com

Tel.: +49 (0)211 17607828

Lierenfelder Straße 45 | 40231 Düsseldorf | Deutschland

corporate.fashionette.com