FULDA (dpa-AFX) - "Fuldaer Zeitung" zu Inzidenz/Spahn:

"So überfällig die Abkehr von der Inzidenz als alleiniger Richtschnur für die Verhängung von freiheitseinschränkender Maßnahmen ist: Sie pauschal durch die Krankenhausbelegung mit Covid-Patienten zu ersetzen, schafft neue Probleme und wird der Wirklichkeit nicht gerecht. Wer derzeit mit Corona ins Krankenhaus, gar auf eine Intensivstation kommt, ist fast ausnahmslos nicht geimpft. Wenn es nun je nach Auslastung der Kliniken Warnstufen gibt, ab denen dann strengere Auflagen gelten, wird vermutlich die ganze Gesellschaft, also auch die kaum von schweren Verläufen betroffene Gruppe der Geimpften, mit Einschränkungen leben müssen. Doch warum soll die Mehrheit der Menschen darunter leiden, dass sich Mitbürger bewusst dem Risiko eines schweren Verlaufs aussetzen? Eine griffige Formel, ab wann künftig Corona-Auflagen notwendig sind, ist die Hospitalisierungsrate also keineswegs."/yyzz/DP/he