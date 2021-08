NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Freiflächengestaltung/Grünflächen:

"Pflaster, Asphalt, Steinplatten und zwischendrin höchstens mal ein paar Rasengittersteine. Die Freiflächengestaltung in unseren Städten ist oft eine wahre Zumutung - nicht nur optisch, sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit. (...) Viele Hochwasserschäden sind auch der Tatsache geschuldet, dass unsere Kanalnetze nicht dafür ausgelegt sind, so viel Niederschlagswasser in so kurzer Zeit aufzunehmen. Und es ist ohnehin ökologischer Irrsinn, dass der Großteil der Regenfälle im urbanen Raum ungenutzt in den Gully gluckert, während gleichzeitig der Grundwasserspiegel sinkt. Wir müssen in unseren Städten also neue Möglichkeiten zur Zwischenspeicherung der Niederschläge schaffen, auch wenn solchen Projekten oft politische und privatwirtschaftliche Interessen gegenüber stehen."/yyzz/DP/he