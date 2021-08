HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re von 306 auf 317 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie ließen nach, und mit Blick auf die gestiegenen Verluste wegen Naturkatastrophen in den vergangenen Jahren habe sich der Rückversicherer gut geschlagen, schrieb Analystin Kathryn Fear in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie spiegele das hohe Gewinnpotenzial und die sehr sichere Dividendenrendite von 4,3 Prozent, die im kommenden Jahr noch durch Aktienrückkäufe ergänzt werden sollte, nicht wider./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2021 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

