FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag zum Handelsauftakt moderat nachgegeben. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich auf die US-Notenbank und das online abgehaltene Zentralbank-Symposium an diesem Nachmittag, das normalerweise in Jackson Hole (Wyoming) stattfindet.

Kurz nach dem Börsenstart sank der Leitindex Dax um 0,19 Prozent auf 15 763,56 Punkte. Der MDax verlor 0,20 Prozent auf 35 881,37 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab 0,14 Prozent auf 4163,84 Zähler ab./ck/jha/

