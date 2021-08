DJ MÄRKTE ASIEN/Zurückhaltung vor Jackson Hole - PBoC stützt Schanghai

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zum Wochenausklang haben sich die Börsen in Ostasien und Australien meist mehr oder weniger seitwärts bewegt. Der Terroranschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul vom Vortag, steigende Corona-Fallzahlen und "falkenhafte" Äußerungen einiger US-Notenbanker verunsicherten die Anleger. Diese blickten umso gespannter dem Auftritt des Chairman der Federal Reserve, Jerome Powell, auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole an diesem Freitag entgegen. Die Investoren hoffen, aus seiner Rede Erkenntnisse darüber gewinnen zu können, wann die Fed mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe beginnen wird. Powell wird allerdings erst lange nach Börsenschluss in Asien sprechen.

Während viele Beobachter jedoch bezweifeln, dass Powell sich in irgendeiner Weise festlegen wird, haben sich andere Fed-Vertreter schon recht klar geäußert. So sagte der Präsident der Fed-Filiale von Dallas, Robert Kaplan, er wolle seine Kollegen dazu drängen, im September das sogenannte Tapering anzukündigen und ab Oktober oder etwas später mit der allmählichen Verringerung der Anleihekäufe zu beginnen. Und der Präsident der Federal Reserve of St. Louis, James Bullard, hatte angedeutet, dass sich die Mitglieder der Fed einer Einigung näherten.

Bericht über höhere Hürden für Auslands-IPOs belastet in Hongkong

Unterdessen hat die chinesische Notenbank (PBoC) am Freitag über ein sogenanntes Reverse-Repo-Geschäft 50 Milliarden Yuan (umgerechnet 6,6 Milliarden Euro) in das Bankensystem des Landes gepumpt. Es handelt sich um die größte Geldspritze seit Februar. In Schanghai schloss der Composite-Index 0,6 Prozent höher.

An der Börse in Hongkong tendierte der Hang-Seng-Index im späten Handel etwas leichter. Hier belastete wohl die Nachricht, dass Peking die Notiz chinesischer Unternehmen an ausländischen Börsen durch ein neues Regelwerk erschweren oder gar verbieten wolle. Verkauft wurden Technologiewerte wie Alibaba (-4,2%), Meituan (-0,8%) und Tencent (-1,1%).

Um 0,4 Prozent abwärts ging es derweil mit dem Nikkei-225-Index in Tokio. Die japanischen Anleger hielten sich auch wegen innenpolitischer Unsicherheit zurück. Die Regierungspartei LDP wird im späteren Tagesverlauf einen neuen Vorsitzenden wählen.

In Seoul stieg der Kospi um 0,2 Prozent. Der Aktienmarkt im australischen Sydney beendete den Handel kaum verändert.

Unter den Einzelwerten fielen NextDC in Sydney um 4,5 Prozent. Der Betreiber von Datenzentren hatte bei der Vorlage von Geschäftszahlen einen konservativen Ausblick gegeben, wie die Citigroup urteilte. Lynas Rare Earths fielen um 3,6 Prozent. Das Unternehmen wird trotz eines Rekordgewinns keine Schlussdividende zahlen. Nach einer Kaufempfehlung der Jefferies-Analysten sprangen Clinuvel um rund 18 Prozent.

In Seoul wurden die Aktien des Spieleentwicklers NCSoft (-7,1%) den zweiten Tag in Folge abgestraft. Der Verkaufsstart des neuesten Produkts ist enttäuschend verlaufen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.488,30 -0,0% +13,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.641,14 -0,4% +1,1% 08:00 Kospi (Seoul) 3.133,90 +0,2% +9,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.521,96 +0,6% +1,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.322,25 -0,4% -6,7% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.209,93 +0,8% +16,8% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.078,70 -1,0% +9,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.589,62 +0,2% -2,5% 11:00 BSE (Mumbai) 55.986,87 +0,1% +17,0% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1767 +0,1% 1,1755 1,1769 -3,7% EUR/JPY 129,46 +0,1% 129,37 129,60 +2,7% EUR/GBP 0,8585 +0,0% 0,8581 0,8563 -3,9% GBP/USD 1,3706 +0,0% 1,3700 1,3743 +0,2% USD/JPY 110,01 -0,0% 110,06 110,13 +6,6% USD/KRW 1169,39 -0,1% 1170,51 1170,09 +7,7% USD/CNY 6,4829 +0,0% 6,4815 6,4840 -0,7% USD/CNH 6,4807 -0,0% 6,4828 6,4814 -0,3% USD/HKD 7,7891 +0,0% 7,7879 7,7864 +0,5% AUD/USD 0,7250 +0,2% 0,7238 0,7255 -5,9% NZD/USD 0,6950 +0,0% 0,6950 0,6955 -3,3% Bitcoin BTC/USD 47.061,30 -0,4% 47.268,01 46.623,01 +62,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,61 67,42 +1,8% 1,19 +42,9% Brent/ICE 72,20 71,07 +1,6% 1,13 +41,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.803,68 1.792,43 +0,6% +11,25 -5,0% Silber (Spot) 23,75 23,58 +0,7% +0,17 -10,0% Platin (Spot) 995,10 982,85 +1,2% +12,25 -7,0% Kupfer-Future 4,24 4,25 -0,1% -0,01 +20,3% ===

