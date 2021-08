Bonn (www.anleihencheck.de) - Mit 2,7 Prozent wuchs die ungarische Volkswirtschaft zwischen April und Juni gegenüber dem Vorquartal, so die Analysten von Postbank Research.Damit sei das Land Spitzenreiter in Sachen Wachstum in Zentraleuropa. Dank der Lockerungen der Quarantänemaßnahmen und trotz Chipmangels in der Automobilindustrie sei Ungarns BIP somit gegenüber dem Vorjahr um 17,9 Prozent gestiegen. Das Land sei allerdings 2020 schwer von der Pandemie in Mitleidenschaft gezogen worden, weshalb der Basiseffekt sehr groß sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...